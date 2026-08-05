Bonnie ‘Prince’ Billy, alias Will Oldham, ha annunciato un album dal vivo registrato al Pico Union Project di Los Angeles durante il weekend di San Valentino del 2025. Intitolato “Ghosts of American Psychonauts“, il disco uscirà il 18 settembre.

Il primo singolo è “London May”, tratta da “The Purple Bird”.

<a href="https://bonnieprincebilly.bandcamp.com/album/ghosts-of-american-psychonauts">Ghosts of American Psychonauts by Bonnie "Prince" Billy</a>

Will dice:

Tutti quelli sul palco sanno raccontare storie attraverso la musica e si affidano a questa narrazione per creare spazi reali in cui ci si possa immergere. Nel febbraio del 2025, a Los Angeles, avevamo storie da condividere tra di noi e lo abbiamo fatto attraverso un dialogo intenso e catartico tra di noi e con il pubblico. Il suono del disco non ha alcun senso, né tantomeno la sua durata, secondo i canoni tradizionali, e questo permette al disco di fare ciò che vogliamo che la musica faccia, ovvero creare un senso tutto suo.

Dopo aver trascorso anni in tour, è innegabile che la strada sia anche casa nostra, perché è lì che si trovano molti dei nostri amici e familiari. Il palco e il pubblico erano pieni di amici e familiari, e la musica è il luogo in cui ci incontriamo.

BPB aveva pubblicato un nuovo album all’inizio di quest’anno, “We Are Together Again“.

Tracklist:



1. Sometimes it’s Hard to Breathe

2. Shorty’s Ark

3. London May

4. Downstream

5. Strange Form of Life

6. This is Far From Over

7. Trees of Hell

8. I See a Darkness