Secondo album per i Varanasi, band nata nel 2019 da una costola dei Japan Suicide con la precisa volontà di portare avanti un progetto (possiamo dire finalmente) in lingua italiana.

Per quanto tinte di dream pop e shoegaze affiorino all’ascolto insieme a un tono onirico e filosofico dei brani, il sound finisce però per portarci verso quei vicoli luminosi della prima new wave italiana degli anni ’80, quando i Litfiba si presentavano con “Desaparecido” o i Diaframma con “Siberia”: piccoli gioiellini di altri tempi che qui tornano a vibrare.

I Varanasi, però, non sono toscani — la loro base è a Terni — e soprattutto, rispetto ai giovani talentuosi fiorentini di quegli anni, di musica ne hanno vista passare parecchia sotto i ponti.

Per questo, limitare il loro sound a quel solo riferimento sarebbe decisamente riduttivo. La band cerca infatti di unire un respiro internazionale a dei testi in italiano (scelta che, devo dire, apprezzo molto), affrontando temi alti in cui il concetto di impermanenza trasforma l’album in un’occasione per confrontarsi con la filosofia buddhista: la natura transitoria di ogni fenomeno dove niente dura, tutto cambia, tutto vola via proprio nel momento stesso in cui crediamo di averlo afferrato per sempre.

Impermanenza è un disco che chiede attenzione.

È un lavoro fatto di contrasti, dove la trascendenza si misura con la solidità del suono; una dimensione che si nobilita attraverso una sensibilità new wave italiana, ma che non disdegna di muoversi dalle parti dei Cure e del post-punk internazionale più interessante.

Ascoltando il loro lavoro, si finisce per essere attratti da una visione malinconica che sa affascinare, che profuma di Firenze anni ’80 ma che guarda altrove.

“Impermanenza” non si presenta, infatti, come una mera operazione nostalgica, ma riesce a indicare una strada da percorrere: un modo nuovo di sviluppare il proprio sound, guardando al passato senza esserne prigionieri.

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