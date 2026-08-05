Li seguiamo da un po’ i ragazzi di Liverpool e abbiamo sempre avuto grandi aspettative, perchè la capacità melodica del duo Andy Power & Cain Garcia non è mai stata in discussione. Ragion per cui non possiamo che essere felici di ascoltare questo nuovo EP che conferma in pieno come i So, Reverie meritino attenzioni e lodi.

“All You Se In Dreams” è un viaggio in una personale rilettura del post-punk da parte di questi due musicisti, che non si limitano a riproporre schemi e dinamiche classiche e ben rodate, no, affatto. Nel loro sound l’anima post-punk è presente certo, ma è come se la città Natale, Liverpool, fosse riuscita ad infondere un particolare tocco melodico e intrigante al tutto, ecco quindi la presenza di chitarre scintillanti e di melodie tanto immediate quanto dannatamente accattivanti.

<a href="https://soreverie.bandcamp.com/album/all-you-see-in-dreams-ep">All You See In Dreams (EP) by So, Reverie</a>

Ritmiche sempre sostenute, per tenere alti i battiti, ma sono le chitarre, le melodie che ci esaltano, con un trasporto e un taglio a tratti epico che ci rimanda spesso agli anni ’80. Quando poi alla fine arriviamo a “Lucid Dreams” e lo shoegaze fa capolino in modo lampante, beh, non possiamo che battere le mani in modo convinto ai nostri ragazzi di Liverpool.

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