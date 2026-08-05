Il leader dei Melvins, Buzz Osborne, e JD Pinkus, bassista di lunga data dei Butthole Surfers, hanno annunciato un nuovo progetto, i Gatta Morta. L’EP di debutto della band, “Burn Witch Burn“, è disponibile su CD per la Amphetamine Reptile Records, mentre il singolo “Black Hall” è già disponibile sui servizi di streaming.

I Gatta Morta vedono anche la partecipazione del batterista dei Melvins Coady Willis e di Clinton Jacob della band noise rock di Chicago mr. phylzzz,

«È sempre il momento giusto perché il mondo accolga una nuova band heavy/strana», ha dichiarato Osborne in un comunicato. «L’idea dei Gatta Morta mi è venuta durante il tour dello scorso autunno. Mi sono reso conto che dovevo fondare una band con questi tre. Mi è sembrata una scelta ovvia. Musica rock decisamente strana che deve assolutamente vedere la luce».

Pinkus ha concordato: «È passato davvero troppo tempo dall’ultima volta che ho potuto scrivere un album heavy partendo da zero con musicisti di così alto calibro e con stili così complementari…e stiamo solo sfiorando la superficie di ciò che abbiamo in serbo!»