Il gruppo londinese dei Man/Woman/Chainsaw pubblicherà questo venerdì il proprio album di debutto, “Cannonball”. Prima di questa pubblicazione molto attesa eccoli protagonisti di una Bedroom Sessions curata da Under The Radar.
In questa prima “Bedroom Session”, i Man/Woman/Chainsaw eseguono due brani tratti da ‘Cannonball’: “Something Else to Give” e “Nosedive”. Vengono inoltre intervistati sul nuovo album.
Grace O’Connor ha diretto la session, girata da Eddie Suthers, con il suono curato da Francesca Brierley.