Credit: bandcamp

Si rivedono gli Imperial Teen, pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro storia: “All Over You” il nuovo disco, è, in uscita il 9 ottobre per Merge Records. Insieme all’annuncio, il gruppo ha condiviso il primo singolo dell’album, “Overdrive”.

Il brano, come ci fanno sapere le note stampa, è nato da un’ispirazione dell’ultimo minuto durante le registrazioni a Provincetown. Il chitarrista e cantante Will Schwartz ha registrato la versione finale della voce proprio prima di prendere il traghetto, e il compagno di band Roddy Bottum ha descritto la sessione come “magica“.

Il nuovo disco riflette il processo creativo unico della band. Sebbene Bottum, Schwartz, Jone Stebbins e Lynn Truell vivano ora in città diverse, continuano a comporre riunendosi per occasionali ritiri creativi prima di ritrovarsi per registrare.

«Viviamo molto lontani gli uni dagli altri, quindi inizialmente ci riuniamo per collaborare, scrivere e creare», ha dichiarato Stebbins in un comunicato. «Quando abbiamo abbastanza materiale, ci ritroviamo per registrare. Entrambe le fasi, la creazione e la registrazione, richiedono diversi viaggi, a volte con lunghi intervalli di tempo tra uno e l’altro a causa dei nostri impegni diversi».

Questo processo ha caratterizzato diversi album della band, svelando i lunghi periodi di pausa tra uno e l’altro.

L’album fonde, a quanto sappiamo, melodie bubblegum pop, armonie a due voci maschili e femminili, chitarre incisive, trame elettroniche e ritornelli power-pop, esplorando al contempo temi quali il desiderio, la disconnessione e le sfide del fare arte. «Vogliamo far ballare, riflettere e provare emozioni alle persone allo stesso tempo», ha dichiarato Schwartz.