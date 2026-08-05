Susanna Hoffs, co-fondatrice delle Bangles, ha annunciato l’uscita del suo prossimo album “The List“.

Il disco viene definito, anche per la presenza di numerosi ospiti e amici, come un’opera corale concepita come un intimo momento di condivisione intorno a un tavolo, arricchita da storie di vita vissuta, riflessioni e intensa maturità espressiva. Le note stampa aggiungono che in tutte le melodie, la Hoffs incanala il suo senso dell’umorismo, le sue acute capacità di osservazione e la sua attenzione ai dettagli in potenti dichiarazioni d’amore e struggimento, perdita e resilienza, solitudine e limbo, reinvenzione e riscoperta di sé.



Ad anticipare l’uscita del disco c’è “Casablanca”:

Tracklist:



1.Casablanca

2.Where Do We Go

3.None of Them Were You

4.Time

5.Bad Case of Loneliness

6.Learn a Lesson Twice

7.Fool

8.Vertigo

9.This Island

10.Good Luck

11.Without You

12.What Are Wings For