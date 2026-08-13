Credit: Kyle Berger

“Do You Love The Color Of The Sky” è il terzo LP dei Dummy, in uscita il prossimo 16 ottobre via Polyvinyl, con cui hanno firmato da poco un nuovo contratto.

Se “Free Energy” (2024) evocava lo spirito di Madchester e l’ottimismo del rave, allora “do you love the color of the sky?” si caratterizza per uno scetticismo lirico che richiama il meglio del post-rock e del drone – pensate a Seefeel, Windy and Carl, Laika o Disco Inferno – pur essendo giocosamente impreziosito dalle gioiose sfumature pop della Björk degli esordi, di The Sundays e di “Ray of Light” di Madonna.

“do you love the color of the sky?” è il disco politicamente più incisivo dei Dummy, eppure anche il più accattivante. I breakbeat e la voce accattivante della tastierista Emma nascondono un gioco di prestigio: mentre l’ascoltatore viene avvolto dai groove incrollabili dei Dummy, ha inconsciamente maturato una visione di una nuova politica radicale. Il singolo di punta “Full Spectrum Dominance”, ad esempio, riflette sull’intelligenza artificiale e sulla svalutazione dell’arte.

Il chitarrista Joe Trainor dice del brano:

Stavo cercando di creare qualcosa di un po’ più pesante, e scherzavamo dicendo che era la nostra canzone nu metal; durante la registrazione abbiamo aggiunto il tamburello, che le conferisce un’atmosfera più ballabile, una sorta di incontro tra i Deee-Lite e i Deftones.

“do you love the color of the sky?” Tracklist:

1. April Limousine

2. Alluvial Fan

3. Full Spectrum Dominance

4. Squeaky Wheel

5. Touch The Perfect Speed

6. Song Of Mana

7. Omen Globe

8. C.B.B.S.I.M.M.P.W.M.

9. N Of 1

10. Heaven’s What You Make Of It