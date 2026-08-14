I Madball tornano sulle scene con “Not Your Kingdom”, una raccolta di quattordici inediti che rompe un silenzio durato quasi dieci anni. Si tratta del primo album nella storia della band prodotto senza l’apporto di Jorge “Hoya Roc” Guerra, bassista di lungo corso oltre che autore di tanti di quei bei riffoni immortalati nelle precedenti nove uscite.

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Un’assenza che, senza ombra di dubbio, pesa come un macigno. In sé e per sé, l’album non tradisce le attese e ci restituisce un’immagine ben definita del gruppo newyorchese, coerente al 100% con il suo tradizionale hardcore “imbastardito” da esplosioni metalliche e da quella attitudine di strada che da sempre è prerogativa del buon Freddy Cricien.

I pezzi però non colpiscono più duro come facevano una volta, e l’impressione generale è che i Madball non abbiano più moltissimo da dire nonostante la costante ricerca di soluzioni alternative al monolitico hardcore spaccaossa.

Le aperture melodiche alla base di “Rebel Kids”, “Life’s A Mural” e “The Ride”, così come i frequenti sconfinamenti in territori rap metal, infondono al disco il dinamismo necessario a non trasformarsi in un mero fossile del NYHC.

Si avverte, tuttavia, una certa mancanza di ispirazione per quanto riguarda il riffing – e qui, come già scritto, si paga pegno per l’addio di Guerra. Il difetto più vistoso, però, va cercato nella produzione: il mix di “Not Your Kingdom” risulta fin troppo levigato per un disco che vorrebbe mordere. Un suono asettico che smussa gli spigoli proprio dove servirebbero di più.

Pezzi come “Tethered”, “Don’t Misstep”, “Stab Wounds”, “Family First” e “Chase A Dream” avrebbero meritato un impasto sonoro più sporco, più ringhiante, capace di restituire tutta la cattiveria che il songwriting promette ma che la resa finale in parte tradisce.

Sono episodi scritti per spaccare casse e microfoni dal vivo, pensati apposta per il pogo, eppure sul disco arrivano un po’ ovattati, come filtrati da un vetro che ne attutisce l’impatto. Resta comunque della gran bella “roba dura per tipi tosti”: cori da urlo collettivo, ritornelli fatti apposta per essere sputati addosso al pubblico, e quel martellare inesorabile di cassa e rullante che è da sempre la spina dorsale del sound newyorchese.

I Madball sanno ancora come si scrive un inno da fossa, e Freddy Cricien non ha perso un grammo della sua credibilità di strada. Ma il coltello, quello vero, quello che negli anni ‘90 affondava fino al manico, qui resta impugnato con mestiere più che con furia.