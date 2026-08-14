I Roxy Music hanno condiviso un demo inedito di “Grey Lagoons”, annunciando una grande riedizione di “For Your Pleasure” del 1973.

La nuova edizione conterrà registrazioni in studio inedite, bozzetti di brani, prove, outtakes, session live e rare esibizioni mai viste prima.

«Era una pressione positiva. Mi rendevo conto che ora c’era un pubblico per cui scrivere. Un pubblico intelligente», ha ricordato Bryan Ferry. «Sentivo una responsabilità nei confronti del lavoro che non avevo provato per il primo album, sicuramente per quanto riguarda i testi. C’era una grande voglia in tutta la band di fare di più: un desiderio fortissimo di tornare in studio di registrazione e realizzare un disco migliore del primo. Nick de Ville aveva un cottage nel Derbyshire e si offrì di lasciarmelo per qualche giorno. Così ci andai con l’unico scopo di scrivere canzoni. Ero completamente solo lì fuori, e mi concentravo solo sulla composizione di questo materiale», ha detto. «Ricordo fogli di carta sparsi ovunque sul pavimento, mentre lavoravo a brani come “In Every Dream Home A Heartache” e “Editions Of You”. Quei pochi giorni in quel cottage sono stati fondamentali per la realizzazione di ‘For Your Pleasure’.“

Oggi viene resa nota “Grey Lagoons – 1971 Demo”, che faceva parte del nastro amatoriale che portò i Roxy Music all’attenzione della stampa musicale.

La Super Deluxe Edition presenta inoltre in anteprima due registrazioni inedite del brano, “Grey Lagoons – Air Studios Outtake” e “Grey Lagoons – Live at Montreux, April 1973″, mentre due clip di esibizioni alla BBC rivelano quanto il brano si sia evoluto. L’edizione 2026 di “For Your Pleasure” sarà disponibile in vari formati, tra cui 2LP (vinile nero e vinile Blue Pearl in esclusiva D2C), 2CD, digitale, Blu-Ray, Dolby ATMOS e come edizione Super Deluxe 3CD+1DVD.

L’edizione Deluxe in 2 CD include l’album originale, oltre a outtakes degli AIR Studios, singoli e sessioni della BBC, presentati in un digibook con copertina rigida che contiene un nuovo saggio e immagini inedite, mentre l’edizione in vinile 2LP presenta l’album originale, più gli outtakes degli AIR Studios in una copertina apribile.

L’edizione Super Deluxe 3CD+1DVD rappresenta la versione definitiva da collezione di “For Your Pleasure”. Oltre all’album originale, rimasterizzato da Bob Ludwig, la pubblicazione include un secondo CD con 20 bozzetti di canzoni inediti registrati a casa da Bryan Ferry, prove della band e outtakes in studio recentemente rimasterizzati da John Webber agli AIR Studios.

Un terzo CD è dedicato a sessioni live, singoli e brani strumentali, tra cui 14 registrazioni inedite.