Lo scorso aprile The Reds, Pinks And Purples ha pubblicato il suo decimo album, “Acknowledge Kindness“, che è stato anche il suo primo lavoro da studio per la Fire Records: ora Glenn Donaldson annuncia un nuovo EP, “True Love Daydream“, in uscita il prossimo 25 settembre sempre per la storica label londinese, che viene definito come il compagno del suo full-length più recente.

Come sempre molto prolifico, il musicista californiano ha composto la maggior parte dei brani di “True Love Daydream” nello stesso periodo in cui ha realizzato “Acknowledge Kindness”. Donaldson descrive eloquentemente l’EP come “una piccola barca alla deriva al largo della costa dell’album principale”.

Qui, separata dall’album, la musica ha spazio per fluire e rifluire, indugiando in un’atmosfera scintillante. Tre dei brani dell’EP sono strumentali d’atmosfera, che si discostano leggermente dal classico stile compositivo di Donaldson, pur conservando la profondità emotiva che rende la musica così accattivante.

L’EP è anticipato oggi dal brano “Heaven Of Love” (slow version), a proposito del quale Glenn commenta:

Questa era la versione originale della canzone. Alcuni versi del testo e alcune melodie sono completamente diversi rispetto alla versione dell’album. Quando stavo per finire di registrare l’album “Acknowledge Kindness”, mi è sembrato che ci fossero troppe ballate, così l’ho riarrangiata rendendola più simile a una canzone pop. Ma questa potrebbe essere la vera essenza di questo brano. Il finale è più emozionante. La canzone è più un’emozione che un ragionamento, quindi è difficile spiegare di cosa parli, ma è vero che a volte abbiamo bisogno di immaginare che esista un paradiso terrestre appena fuori dalla nostra portata.