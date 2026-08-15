La band australiana King Gizzard & the Lizard Wizard, proprio ieri, ha svelato nella sua interezza “Alien Metal”, il suo 28° album in studio, mettendolo in ascolto su Bandcamp con la formula “name your price“.

<a href="https://kinggizzard.bandcamp.com/album/alien-metal">Alien Metal by King Gizzard & The Lizard Wizard</a>

Come ben annunciato dalla band e dai singoli che abbiamo sentiti in questi mesi, i ragazzi, almeno questa volta hanno abbandonato le chitarre per un approccio molto più elettronico e ballabile, grazie a un sintetizzatore modulare (chiamato Nathan) che è stato portato in giro anche nei live.

Stu Mackenzie a Billboard: “Abbiamo già fatto alcune cose elettroniche che ci sono sembrate interessanti. Con questo album volevamo spingerci un po’ di più in quella direzione, vedendo però di riuscire a creare qualcosa che sembri davvero nostro e che abbia un proprio DNA“

Voi che ne dite?