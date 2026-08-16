La Waxwork Records pubblicherà, ad ottobre, la colonna sonora del nuovo film della regista Jane Schoenbrun intitolato “Teenage Sex And Death At Camp Misma“. La colonna sonora include diversi brani di Alex G. Inoltre, l’album contiene brani di altri artisti presenti nel film, tra cui i R.E.M., Sally Shapiro, Donna Lewis, i Counting Crows e Okay Kaya.
“Camp Miasma: Adolescenza, sesso e morte” vede protagoniste Hannah Einbinder e Gillian Anderson ed esce nei cinema italiani il 19 agosto 2026.
La colonna sonora rappresenta la terza collaborazione di Alex G con la regista Jane Schoenbrun, dopo aver già composto le colonne sonore di “We’re All Going to the World’s Fair” del 2022 e di “I Saw the TV Glow” del 2024.
Nuovo assaggio è “Pain is the Heart of Love”, brano originale di Alex G con la voce di Paul Buchanan dei The Blue Nile.
Tracklist:
- Welcome to Camp – Alex G
- Nightswimming – Okay Kaya
- Theme from Camp Miasma – Alex G
- Anorak Christmas – Sally Shapiro
- Theme from Camp Miasma Part 6 – Alex G
- A Long December – Counting Crows
- Dipping – Alex G
- What It Feels Like – Alex G
- Pain is the Heart of Love – Alex G, con la partecipazione di Paul Buchanan
- Slasher Fantasy – Alex G
- Satan – Andy Shauf
- Slasher Climax – Alex G
- Tema da Camp Miasma (Reprise) – Alex G
- I Love You Always Forever – Donna Lewis
- Supernatural Superserious – R.E.M.