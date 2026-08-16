Un viaggio nello spazio e ritorno per Marlon Bianco, polistrumentista italiano che abita a Londra e il fluido collettivo artistico che lo affianca noto col nome di The Clones. Il secondo album prodotto da Oscar “Sholto” Robertson e David Bardon è un concept sul cambiamento, sulla memoria, sul trovare se stessi.

Credit: Matteo D’Ambrosio

Dieci tracce tra dream pop, elettronica, indie pop realizzate con l’aiuto di Dante Notar alle tastiere e all’organo, Laura Gallon al violino, Jonny Chung al sax, Oscar “Sholto” Robertson a flauto e celesta e il duo londinese SFJ, formato da David Bardon al basso e Robertson alla batteria in “Roboland (escape From Roboland)”.

“Here We Go” è la sigla d’apertura che tra tastiere, violino e organo dolcemente introduce un’avventura in cui una semplice automobile diventa astronave, la radio a tutto volume trasmette “Love Me Back” con la sua atmosfera retro soul ancor più suadente nella title track che anticipa la partenza tra desiderio d’avventura e voglia d’esplorare.

Viaggio che inizia con “Departure” e “Bon Voyage” brani onirici tra bossa nova, harpsichord, flauto, mellotron e sassofono che proiettano verso le stelle (“Lonely Star”) e i pianeti come quello di “Roboland (escape From Roboland)” abitato da robot, ispirato ai fumetti di fantascienza americani degli anni Cinquanta e ai racconti di Ray Bradbury.

Ultima parte più riflessiva con “MBK17″ e “Sigma”, caratterizzato dall’uso del synth theremin per rendere concrete e comprensibili le emozioni del protagonista che decide di tornare a casa, alle atmosfere familiari di “7AM Returning Home” con la chitarra classica dal sapore blues che accompagna un finale per nulla scontato in un disco ben arrangiato e dall’indole cinematografica.