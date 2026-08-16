Soccer Mommy iniziò la sua carriera musicale con l’uscita dell’EP “For Young Hearts”, pubblicato in proprio su Bandcamp nel 2016, prima di una distribuzione più ampia tramite Orchid Tapes più avanti. L’EP di 8 tracce, scritto, registrato ed eseguito interamente da Allison nella sua camera da letto, ha segnato l’inizio dell’ascesa del suo progetto Soccer Mommy.

Per celebrare il decimo anniversario di “For Young Hearts”, Soccer Mommy pubblica “For Young Hearts (10th Anniversary Edition)“, che include un brano inedito intitolato “julian (demo)”, una nuova versione di “grown” e “you won’t leave”, un brano tratto da una precedente pubblicazione che non era mai stato disponibile sui servizi di streaming.

Sophie Allison afferma: «For Young Hearts mi è sembrato l’inizio di qualcosa di nuovo per me. Ricordo ancora quando facevo la spola tra New York e Nashville per registrare alcuni di questi brani. Senza questo album non sarei dove sono oggi con Soccer Mommy».

Tracklist:

Henry Inside Out 3am at a Party Skinned Knees Crystal Eyes Bloody Honey Grown Switzerland grown (versione solista) julian (demo) you won’t leave (versione Bandcamp)

<a href="https://sopharela.bandcamp.com/album/for-young-hearts">for young hearts by soccer mommy</a>