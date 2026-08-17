Al Glas-Goes Pop di Glasgow alla Glasgow University, tenutosi il 14 e 15 agosto, è andato in scena un vero e proprio evento musicale, con 3 membri dei Felt che sono saliti sul palco insieme per la prima volta dopo decenni.

Il mese scorso, il batterista originale della band Gary Ainge, il bassista Marco Thomas e il chitarrista Philip King avevano annunciato che si sarebbero riuniti sotto il nome di Feel per suonare versioni strumentali del repertorio dei Felt e il 15 agosto tutto questo è andato in scena. No, Lawrence, il membro fondatore, non c’era.

Al Glas-Goes Pop (che anche quest’anno aveva un cast stellare con nomi di assoluto valore come The Clientele, The Orchids, The Bats, The Hanging Stars e The Gentle Spring tra i tanti) i Feel si sono presentati sul palco con Martin Davies alle tastiere e Andy Wellings alla chitarra solista. Stuart Murdoch dei Belle and Sebastian e la cantante Rhadika si sono uniti a loro per eseguire “Primitive Painters”.

Lawrence ha fondato i Felt nel 1979, pubblicando il singolo di debutto “Index” (il primo EP “Crumbling The Antiseptic Beauty” è del 1982). Impossibile esprimere a parole quanto il sound di questa band sia stato influente e importante per una lunghissima trafila di band e musicisti negli anni a venire.