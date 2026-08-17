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I Real Numbers con “Was It Always This Way” piazzano un colpaccio jangle-pop che lascia un segno clamoroso.

C’è una vitalità emozionante in questi brani, e parlo non solo musicale, ma realmente emotiva, con quella capacità che solo certe band hanno di farti venire la pelle d’oca, in bilico tra sorrisi e malinconie. Il disco trabocca di canzoni esuberanti, in cui le melodie cristalline, ascolto dopo ascolto, emergono magicamente e si fanno sempre più “nostre”, imprimendosi come tatuaggi musicali.

E sì, potremmo citare Another Sunny Day, The Springfields, Field Mice come influenze, certo, e non faremmo un torto ai ragazzi di Minneapolis capitanati da Eli Hansen, ma elencare modelli di riferimento non significa che i Real Numbers vivano del riflesso dei grandi della Sarah Records: il disco guarda al passato, certo, ma per collocarsi alla perfezione in quella nicchia di artisti attuali che dimostrano di poter aggiornare quel sound rendendolo appetibile anche ai giorni nostri, senza aver per forza la discografia dell’etichetta di Bristol in cameretta.

Quando si parte così forte con “This Empty Frame”, beh, è come se si facesse una dichiarazione d’intenti: ecco la melodia, le chitarre piene e scintillanti e già per noi la strada è in discesa. Poi vabbè, arrivano canzoni come “Darling”, giusto per fare un esempio, in cui il ritmo, le chitarre i “parappaaa” di ordinanza ci fanno sciogliere il cuore pop, per arrivare a chiudere con “Remembrance”, che mi riporta quasi ai Brighter e io mi commuovo ad ogni ascolto.

I ritmi sono spesso pimpanti e invitanti, penso allla bellissima “Star”, una delle canzoni che più mi piacciono, ma anche quando il suono si fa più avvolgente, liquido e quasi notturno (“Twist The Blade”) tutto continua funzionare alla meraviglia.

Applausi.

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