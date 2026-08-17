Ritroviamo con molto piacere il progetto dream-pop di Margaux Sauvé e Louis-Étienne Santais. “Across the Pond” è un disco che sembra fare un deciso passo indietro rispetto a “Darkroom”, l’album del 2024, che alzava fortemente il tasso elettronico, facendo pendere la bilancia più verso l’ EDM che all’introspezione a cui la band ci aveva abituato. Se ci ricordiamo, quell’ album era ispirato a lettere anonime inviate dai fan di tutto il mondo e mi viene da pensare che i Ghostly Kisses, per catturare quelle essenze “esterne”, si fossero, come dire, snaturati, ora invece l’attenzione ritorna verso l’interno, con i due protagonisti che cercano più nel profondo di loro stessi le emozioni e le cose tornano perfettamente a funzionare, con la ripresa di quei dettami sonori che hanno sempre fatto la fortuna della band canadese.

Il muoversi nel mondo, lo spostarsi non solo geograficamente ma anche emotivamente da luoghi, persone, sentimenti: ecco cosa viene tratteggiato nei suoi di questo “Across The Path”. Quando si parla di distacchi, di separazioni c’è un mondo di sensazioni che assale chiunque sia il protagonista che “sta lasciando andare” qualcosa o qualcuno. Ecco che eleborare simili percorsi ha richieso a al duo un nuovo lavoro riflessivo, rimttendo al centro di tutto il loro sentire più che amozioni altrui: da queste riflessioni nasce un disco avvolgente e morbido, tanto tenero quanto ricco di speranza, perché per ogni abbandono può comuqnue nascere un nuovo futuro tutto da costruire.

La band cerca nei movimenti più rilassat ie avvolgenti il suo nuovo focus, senza correre, senza accellerare, senza laasciare che un ritmo più incalzante possa disturbare i ricordi o le nostalgie che possono arrivare. Ma non ci sono solo i ricordi, ci sono le nuove connessioni che si affacciano, nuovi modi di affrontare le situazioni che quel distacco ha creato, perchè forse dopo tanti allontanamenti quello che si cerca è la stabilità, il ritorno a un “porto sicuro” (non è certo un caso se uno dei brani più belli è intitolato “I Dream Of Home”). Ed ecco che musicalmente questo disco mi pare proprio la rappresentazione sonora di quanto ho appena scritto. Margaux Sauvé e Louis-Étienne Santais si riappropriano in pieno della loro poetica, degli spazi dilatati e delicati in cui anche le ombre giocano un ruolo determinante. La voce di Margaux è strumento magico e suggestivo che bene si sposa alla sobrietà del contesto, potenziandola. Il contesto intimo della musica dei Ghostly Kisses diventa così familiare, accessibile e non certo materia da osservare come irraggiungibile o peggio inaccessibile.

Canzoni eleganti, raffinate (“Ghost Of London” su tutte) che sanno essere eteree e carezzevoli ma che in alcuni momenti sono anche piacevolmente pop, penso a “It’s a Feeling” che sembra avvicinarsi al sound dei Pure Bathing Culture o “Devotion”, unica concessione vera e propria a un taglio più leggero e ritmicamente vicace. Per il resto ecco i Ghostly Kisses che adoriamo, quelli che sanno costruire trame magistrali con il piano e un minimalismo magnetico che poi, però, sa abbracciare anche un lato più evocativo e cinematografico, che non è mai mancato al duo (qui l’esempio più mirabile è “Ordinary, Extraordinary”). A tratti addirittura siamo quasi vicini a quel misticismo magico che apparteneva ai Clannad (“White Doves”).

Complimenti quindi ai Ghostly Kisses che ritrovano la loro essenza più pura e non hanno paura a mostrarsi, ancora una volta, vulnerabili e fragili, senza artifici: questa è la loro forza e la loro assoluta bravura. La magia dell’esordio resta inarrivabile, a mio avviso, ma qui siamo comuqnue di fronte a un ottimo lavoro.