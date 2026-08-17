Credit: Bandcamp

A distanza di oltre due anni dall’uscita del loro terzo LP, “All Again”, i Queen Of Jeans torneranno il prossimo 9 ottobre, via Memory Music, con un nuovo full-length, “hard/SWEET“.

“hard/SWEET” è stato prodotto e registrato da Justin Bartlett, mixato da Will Yip e Bartlett e masterizzato da Yip.

Riguardo ai temi trattati nel disco, il gruppo di stanza a Philadelphia afferma:

Tutti noi abbiamo la capacità di mostrarci duri o di erigere un muro. Ma condividiamo anche la vulnerabilità di aspettare che qualcuno ci conosca davvero e riesca a superarlo.

Il nuovo singolo si chiama “Sweet Devotion” ed è accompagnato da un video realizzato dagli stessi Queen Of Jeans insieme a Bob Sweeney.

“hard/SWEET” Tracklist:

1. Still Learning

2. Bucks County

3. Love Like Mine

4. Go, Be, Now

5. Sweet Devotion

6. Nothin’

7. Rush

8. Common Condition

9. Wait & See

10. HARD sweet