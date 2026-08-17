A distanza di oltre due anni dall’uscita del loro terzo LP, “All Again”, i Queen Of Jeans torneranno il prossimo 9 ottobre, via Memory Music, con un nuovo full-length, “hard/SWEET“.
“hard/SWEET” è stato prodotto e registrato da Justin Bartlett, mixato da Will Yip e Bartlett e masterizzato da Yip.
Riguardo ai temi trattati nel disco, il gruppo di stanza a Philadelphia afferma:
Tutti noi abbiamo la capacità di mostrarci duri o di erigere un muro. Ma condividiamo anche la vulnerabilità di aspettare che qualcuno ci conosca davvero e riesca a superarlo.
Il nuovo singolo si chiama “Sweet Devotion” ed è accompagnato da un video realizzato dagli stessi Queen Of Jeans insieme a Bob Sweeney.
“hard/SWEET” Tracklist:
1. Still Learning
2. Bucks County
3. Love Like Mine
4. Go, Be, Now
5. Sweet Devotion
6. Nothin’
7. Rush
8. Common Condition
9. Wait & See
10. HARD sweet