Amo gli esordi, li ho sempre amati sia quando erano ancora espressione grezza di quello che avrebbe riservato loro il futuro sia quando esprimevano band già di fronte a uno dei loro maggiori lavori.

Con i Man/Woman/Chainsaw avevo aspettative altissime, un po’ perché erano nel mio radar da tempo ma soprattutto perché i singoli che avevano anticipato l’uscita dell’album erano tutti molto belli.

Credit: Charlie & Charlie

La band è di Londra ed è composta da sei elementi: Billy Ward (voce e chitarra), Vera Leppänen (voce e basso), Emmie-Mae Avery (tastiere, sintetizzatori e voce), Clio Harwood (violino), Lola Cherry (batteria), Billy Doyle (chitarra), musicisti giovanissimi che sanno il fatto loro.

Si muovono nel mondo BCNR e Black Midi, tra i produttori è presente Seth Evans (noto per le sue collaborazioni con Black Midi e con Geordie Greep), ma la loro dimensione musicale è decisamente diversa, ponendosi come una band capace di raccogliere post-punk e art-pop e miscelare un sound dove la qualità melodica è in risalto.

L’album è fantastico sotto tanti punti di vista: produzione e arrangiamenti curati e capaci di valorizzare il sound, qualità melodica e interpretativa dei due cantanti (Billy e Vera), sezione ritmica mai banale, la presenza di un violino capace di rendere accattivanti seconde linee melodiche, voglia di sorprendere l’ascoltatore con una serie di brani spesso diversi uno dall’altro e con variazioni all’interno dello stesso brano.

“Cannonball” ha inoltre la caratteristica di non avere nessun brano sbagliato o che ti viene voglia di saltare, si ascolta dall’inizio alla fine come fosse una specie di raccolta di successi.

Un album di una bellezza unica che dimostra ancora una volta, per chi avesse dei dubbi, che ancora oggi si riesce a fare album (e non singoli brani) di altissimo livello.

Personalmente considero questo album un capolavoro perché pieno di brani fantastici a partire da “Nosedive”, un pezzo uscito da una versione alternativa dei Belle and Sebastian, dolente e ballabile con il violino che traccia una melodia alternativa e le voci sovrapposte in una costruzione perfetta, e “Goddamn, Lizard Man!”, capace di miscelare post-punk ai massimi livelli con i Grinderman e i Pink Floyd di “The Wall”, cantato con carattere da Billy Ward in modo viscerale e teatrale.

Quando la band abbassa i ritmi la qualità non si abbassa a sua volta, anzi sono capaci di eleganza e melodie che catturano il cuore anche grazie alle capacità vocali di Vera e Emmie: “Lighter” ne è un esempio tra andamenti da jazz club, ma soprattutto “Still Angry”, che merita una citazione particolare per la bellezza del brano, un pezzo che, dato a Sia ai tempi di “Chandelier”, sarebbe diventato immediatamente un grande successo.

La parte più post-punk sembra essere destinata a Billy Ward e anche lui è un ottimo interprete per brani come il già citato “Goddamn, Lizard Man!”, ma anche in “Flick of the Wrist” e “The Thing”; il tutto crea sorprendentemente un album equilibrato e assolutamente godibile.

La chiusura viene lasciata a “Something Else to Give” ed è una chiusura fantastica: batteria, basso e voce che entra intensamente seguita dal solito fantastico violino e dal resto della band, una chiusura degna di un album eccezionale.

I Man/Woman/Chainsaw riescono a realizzare un esordio notevole, una band capace di conciliare qualità melodica e qualità compositiva aiutata da una produzione di grande livello, siamo di fronte a un capolavoro e a uno dei migliori album degli ultimi anni.