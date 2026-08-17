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Micah P. Hinson tornerà in Italia nel mese di settembre.

Il musicista texano di stanza ormai da tempo a Madrid presenterà il suo undicesimo LP, “The Tomorrow Man“, uscito lo scorso ano via Ponderosa Music: un viaggio nel cuore di un’America interiore, tra dolore e redenzione, il racconto sincero e malinconico di un uomo che fa i conti con i propri limiti, le proprie scelte e il proprio passato.

Una sola data per lui nel nostro paese prevista per sabato 26 all’Arci Bolognesi di Ferrara per quello che sarà l’ultimo concerto dell’edizione 2026 del Ferrara Sotto Le Stelle, dopo i concerti estivi nel Cortile Del Castello Estense e nel giardino della Delizia di Benvignante.

I biglietti per il concerto di Hinson sono già disponibili, al costo di 18 € + d.p., su ‘Ticketone.it‘.