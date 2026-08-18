Credit: Bandcamp

I Wishy, quintetto indie pop dal forte taglio shoegaze, hanno pubblicato il video della nuova canzone “Sensational”. Il nuovo album della band, “Nature’s Pill“, uscirà il 2 ottobre e per ora non c’è un singolo che non sia oltre il livello di eccellente.

“Sensational” è accattivante ed energico, con il classico taglio melodico dei Wishy che sanno rendere ogni ritornello magicamente accattivante.

Per il video, la regista Jess Dunn ha utilizzato più di 3000 sagome di carta della band per realizzare il tutto.

<a href="https://wishy.bandcamp.com/album/natures-pill">Nature's Pill by Wishy</a>

Kevin Krauter dice del brano: “Ecco una fottutamente importante curiosità su questa canzone: in pratica Mitch ha scritto questa linea di basso da urlo e noi abbiamo dovuto scatenarci alla grande in stile Breeders, se capite cosa intendo. Spero che tutti si divertano ad ascoltarla, noi proviamo a suonarla alla festa di compleanno di un collega e vediamo cosa succede.“