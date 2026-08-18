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Dopo aver esplorato il mondo di David Lynch nel 2016 con “Plays the Music of Twin Peaks”, il mese scorso gli Xiu Xiu sono tornati a omaggiare il compianto regista con “Eraserhead Xiu Xiu“.

“ERASERHEAD XIU XIU” è un nuovo concerto dal vivo con film di accompagnamento. Un’esplorazione che utilizza registrazioni sul campo, strumenti autocostruiti per l’occasione, organi, sintetizzatori modulari, voci, torce elettriche, interferenze e frammenti di musique concrète. Tutto per restituire l’emotività bizzarra, la sessualità conflittuale e l’oscurità implacabile del capolavoro di mezzanotte di Lynch.

Il sound design originale di Alan Splet e Lynch fa da filo conduttore alla dilatazione sonora degli Xiu Xiu, mentre il film originale genera una nuova lente visiva, in cui veniamo travolti da filmati ausiliari inediti e immaginari.

È un’esperienza intensa, strana, curiosa e avvolta nelle notti più buie? OVVIAMENTE. In fondo, è “Eraserhead”.

La formazione di San José porterà il suo album anche in Italia per due date nel mese di dicembre.

Gli appuntamenti con loro sono previsti per giovedì 10 al Cinema Perla di Bologna e per sabato 12 al Teatro Borsoni di Brescia.

I biglietti per il live emiliano, che costano 30 € + d.p., sono già disponibili su ‘Evients.com‘, mentre quelli per lo show lombardo saranno disponibili qui a partire da martedì 8 settembre.