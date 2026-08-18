I Death Cab for Cutie hanno sempre avuto il dono di rendere straordinario l’ordinario, portando chiarezza a sentimenti complessi in modo semplice e universale, con un sound unico. Per questa esibizione, la seconda della band al Tiny Desk, i membri ricreano quel sound quasi interamente con strumenti acustici, tra cui una cetra di quasi 100 anni.

La band apre con “Pep Talk” e “Stone Over Water” dall’ultimo album dei Death Cab, “I Built You a Tower”, entrambi commoventi riflessioni sull’invecchiamento e sulla sopravvivenza al rimpianto, prima di passare a due brani più vecchi: “Title and Registration” dall’album “Transatlanticism” del 2003 e “Soul Meets Body” da “Plans” del 2005.

Qui sotto potete vedere la loro esibizione.