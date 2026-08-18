Dopo le anticipazioni live delle ultime settimane e il recentissimo pre-order di ventiquattro ore del loro nuovo LP, i Fontaines D.C. annunciano finalmente i dettagli del loro quinto full-length, “Dopamine Chamber“, in uscita il prossimo 16 ottobre, via XL Recordings, a distanza di poco più di due anni dal precedente, “Romance“.

Viene descritto come un lavoro “più freddo, più strano e più artificiale” rispetto ai loro album precedenti, ed è introdotto dal loro nuovo brano, “Marianne” — un pezzo che parla di evasione dalla realtà ed edonismo, ispirato alla serie thriller “Ripley”.

Prodotto da James Ford — che ha prodotto anche “Romance” ed è noto per la sua collaborazione con Arctic Monkeys, Blur, Gorillaz e altri — “Dopamine Chamber” vede i Fontaines D.C. addentrarsi nel senso di sopraffazione di un mondo oppresso dall’intelligenza artificiale, dal collasso ambientale e dalla violenza politica, e nel modo in cui questi fenomeni coesistono con meme, battute e cultura delle celebrità.

Il frontman Grian Chatten spiega:

L’album stesso è una camera di dopamina. Entri e ti sottoponiamo a questi diversi brani musicali che alterano la mente o l’umore. Penso che “Romance” fosse forse per il 60 per cento umano e per il 40 per cento corrotto dall’automazione e da una perdita di sensibilità. Questo sembra invece corrotto per il 60 per cento: la maschera sta coprendo il volto un po’ di più.

Ho sentito che sarebbe stato più potente tralasciare la speranza e riflettere onestamente la bruttezza. Questo album doveva sembrare più un avvertimento catastrofico. C’è una sensazione struggente di trovarci sull’orlo di un altro tipo di umanità, o di non-umanità.