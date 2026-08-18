Dopo oltre quattro anni dall’uscita di “Theory Of Whatever“, Jamie T ritornerà il prossimo 9 ottobre, via Polydor, con il suo sesto LP, “Ghost (100 Days Of Morning)”.
Per la realizzazione del nuovo disco, il musicista di Wimbledon ha collaborato con diversi produttori, tra cui Damon Albarn.
Parlando dell’album, ha dichiarato:
Ognuno di noi ha una parte di sé che tiene a distanza, anche dalle persone che ama. Per me “Ghosts” significa rivedere quella versione di te stesso per la prima volta dopo tanto tempo e cercare di aggrapparti ad essa. Questo album rappresenta il mio tentativo di ritrovarla.
La raccolta di undici brani vede l’artista confrontarsi con i propri fantasmi del passato, raccontando in dettaglio l’amore, la perdita e la nostalgia, con “3310″ che arriva come primo assaggio.
Con il brano di apertura dell’album, “3310″ Jamie T trasforma il famigerato “status symbol” della Nokia e l’ubriacarsi con “snakebite” in audace poesia cantata su chitarre energiche; il video che accompagna il brano, diretto da Rob Thorogood e girato in riva al mare, fa riferimento a metà del titolo stesso.
“Ghosts (100 Days of Morning)” Tracklist:
1. 3310
2. Cocktail
3. Waist 36 Leg 32
4. All I Wanna See Is Now
5. The Won
6. Chelsea Girls
7. Ghosts
8. Crimson & Clover
9. Crucible
10. Caught Cheating
11. Tallahassee