Ci sono canzoni che raccontano una fuga. E poi ci sono canzoni che sembrano essere esse stesse il luogo nel quale fuggire. “Never Let Me Down Again” appartiene a entrambe le categorie.

Quando i Depeche Mode la pubblicano nel 1987, dentro “Music for the Masses“, costruiscono qualcosa che possiede, contemporaneamente, il movimento del viaggio e l’immobilità dell’abbandono. Tutto comincia con un amico. Un amico che ci prende con sé, che guida, che promette un posto migliore. Noi non dobbiamo fare molto. Soltanto affidarci. È forse questa la prima inquietudine della canzone: per fuggire bisogna consegnarsi a qualcuno, oppure a qualcosa.

L’amico può essere una persona. Può essere una sostanza. Può essere l’alcol. Può essere qualsiasi dipendenza capace di assumere, per qualche ora, le sembianze della salvezza. Non importa davvero dargli un nome. Importa che abbia una macchina. E che noi saliamo. L’amico che conosce il posto migliore: la forza di “Never Let Me Down Again” sta proprio nell’ambiguità della sua promessa.

Il viaggio non sembra inizialmente tragico. Al contrario: possiede qualcosa di liberatorio, persino di infantile. Lasciarsi portare significa rinunciare al peso della direzione. Non scegliere più. Non decidere più. Non essere, almeno per qualche tempo, responsabili della propria presenza nel mondo. L’altrove diventa, allora, una forma di anestesia. Ed è difficile non leggere dietro quell’amico rassicurante l’ombra di una sostanza: qualcosa che promette di non tradirci mai, proprio mentre, lentamente, ci rende dipendenti dalla sua promessa.

È questo il paradosso crudele del titolo. Non deludermi mai più. La frase potrebbe appartenere a una storia d’amore, ma anche alla relazione patologica con qualsiasi cosa utilizziamo per sottrarci alla realtà. Chiediamo alla nostra dipendenza esattamente ciò che non possiamo chiedere alla vita: di non abbandonarci, di non cambiare, di continuare a funzionare. Portami ancora là. Nel posto migliore. Il paradiso è chimico, ma il cielo sembra vero.

Nella versione dei Depeche Mode la fuga conserva una dimensione quasi trionfale. La musica avanza. Il ritmo possiede la sicurezza di un veicolo lanciato nella notte. La voce di Dave Gahan non sembra raccontare semplicemente una sconfitta: dentro quella dipendenza esiste ancora un’euforia possibile. Ed è proprio questo a rendere il brano perturbante. Perché il falso paradiso funziona. Almeno per qualche tempo. Se non funzionasse, nessuno avrebbe bisogno di tornarci.

La dipendenza non nasce soltanto dal dolore. Nasce anche dal ricordo del piacere. Da quell’istante nel quale tutto sembrava, improvvisamente, leggero, distante, sopportabile. Il mondo continuava a esistere, ma finalmente non riusciva più a raggiungerci. Le luci diventavano più morbide. Le persone meno necessarie. Il futuro meno urgente. E sopra di noi le stelle sembravano autentiche. Forse lo erano. Eravamo noi a non esserlo più.

Gli Smashing Pumpkins arrivano dopo. E qualcosa si rompe. La loro reinterpretazione non sembra semplicemente rallentare o incupire “Never Let Me Down Again”. Sembra spostarla temporalmente. Se i Depeche Mode raccontano il viaggio, mentre la macchina sta ancora correndo, gli Smashing Pumpkins sembrano raccontarlo quando siamo già tornati.

È mattina. La stanza è ancora lì. Le tende lasciano entrare una luce insopportabile. Gli oggetti hanno recuperato il loro peso. Il corpo anche. Quello che poche ore prima sembrava libertà, adesso possiede il sapore viscoso della dipendenza, del rimorso, dell’ossessione. Billy Corgan trasforma l’euforia in una specie di residuo. La canzone perde progressivamente la propria dimensione celebrativa e diventa intima, malata, quasi claustrofobica. L’amico non sembra più qualcuno con cui partire.

Sembra qualcuno che aspettiamo. Il giorno dopo. Ed è forse qui che la cover degli Smashing Pumpkins diventa più crudele dell’originale. Perché introduce implicitamente qualcosa che nella versione dei Depeche Mode possiamo ancora dimenticare: il risveglio. Ogni paradiso artificiale contiene una mattina. E quella mattina è morbosa. Il corpo ricorda ciò che la mente vorrebbe cancellare. La realtà ritorna senza alcuna delicatezza. Le cose che avevamo lasciato poche ore prima sono ancora esattamente al loro posto.

Il lavoro. La solitudine. Una telefonata che non abbiamo fatto. Qualcuno che abbiamo perduto. Noi stessi. Niente è stato risolto. Abbiamo soltanto sospeso per qualche ora l’esecuzione della realtà. Eppure proprio allora nasce il desiderio più perverso: tornare indietro. Non perché crediamo ancora davvero nel paradiso. Ma perché conosciamo, ormai troppo bene, l’inferno del risveglio.

Ancora una volta. La dipendenza comincia, forse, veramente qui. Non nella prima fuga, ma nella seconda. La prima volta cerchiamo il piacere. La seconda cerchiamo di cancellare ciò che abbiamo sentito quando il piacere è finito. Così l’amico ritorna. È ancora disponibile. Conosce ancora la strada. La macchina è parcheggiata fuori. E noi sappiamo perfettamente che quel viaggio non conduce da nessuna parte. Ma saliamo ugualmente. Perché esistono momenti nei quali un luogo falso sembra preferibile a una realtà vera.

È una delle intuizioni più oscure che attraversano “Never Let Me Down Again”: l’essere umano non ha necessariamente bisogno che qualcosa sia vero per desiderarlo. È sufficiente che, per qualche ora, sia abitabile. Tutto è falso, finalmente. Tra le due versioni della canzone si apre, allora, una specie di frattura temporale.

I Depeche Mode sono la notte. Gli Smashing Pumpkins sono la mattina. I primi conservano ancora la vertigine della partenza: il motore, la strada, l’abbandono, quell’enorme sensazione di essere, finalmente, altrove. I secondi sembrano conoscere già il prezzo del viaggio. E proprio per questo la loro versione diventa ossessiva, triste, quasi terminale.

Non distrugge il paradiso dei Depeche Mode. Fa qualcosa di peggiore: accende la luce. E quando la luce si accende scopriamo che il posto migliore non esisteva. Era una stanza. Una sostanza. Un bicchiere. Una persona. Una dipendenza. Una notte alla quale avevamo affidato il compito impossibile di salvarci dalla nostra vita.

Lo sappiamo. Sappiamo che tutto, laggiù, è orrendamente falso. Ma ricordiamo anche quanto fosse piacevolmente inconsistente. Fuori, invece, ogni cosa pesa. Ed è forse per questo che, prima o poi, torniamo a cercare quell’amico. Non perché continuiamo a credere alla sua promessa. Ma perché, almeno per qualche ora, ci permette di dimenticare che è una bugia.