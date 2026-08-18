Credit: Georgia Mitropoulos

Il mese scorso Stef Chura ha annunciato il suo ritorno dopo oltre sette anni dall’uscita di “Midnight“: la musicista originaria del Michigan, infatti, pubblicherà il prossimo 2 ottobre, via Saddle Creek, “Dancing Alone On The Concrete”.

In quei sette anni trascorsi da “Midnight”, alla statunitense sono successe molte cose drammatiche e che le hanno cambiato la vita: ha rotto un fidanzamento, ha lasciato Detroit, ha dato alla luce il suo primo figlio e, alla fine, è tornata a Detroit. Ma quegli eventi non costituiscono la vera storia di “Dancing Alone on the Concrete”. La vera storia di questo album — l’esperienza che gli conferisce la sua forma tematica ed estetica — è più semplice di così. Ecco cosa è successo mentre Stef Chura scriveva le canzoni che alla fine sarebbero diventate “Dancing Alone on the Concrete”: si è esercitata tantissimo al pianoforte e alla chitarra ed è uscita con dei ragazzi.

Per registrare “Dancing Alone on the Concrete”, la musicista nativa del Michigan si é recata allo studio Chase Park Transduction di Athens, Georgia collaborando con il produttore Robert Schneider degli Apples in Stereo e i musicisti David Barbe (Sugar) e Andy LeMaster (Now It’s Overhead), che hanno avuto un ruolo quasi altrettanto importante di Schneider nel dare forma all’album.

Dopo aver condiviso “Danny”, che vede la partecipazione di Peter Buck e Mike Mills dei R.E.M., qualche settimana fa, oggi Stef rilascia due nuovi brani, “Lovesick” e “Thunder And Lightning”.

La musicista di Detroit dice di “Lovesick”:

Non è una canzone che parla dell’essere innamorati di qualcuno. Parla del desiderio d’amore e del percorso per diventare una persona degna di essere amata. Parla anche di un amore tossico e di come possa diventare una vera e propria dipendenza il desiderio di stare con qualcuno che ti fa male. Sapevo che quella persona mi faceva stare male, eppure continuavo a desiderare ancora di più la sua attenzione.

E poi aggiunge su “Thunder And Lightning”: