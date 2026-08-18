Una “registrazione perduta” di un concerto tenuto dai Cranberries a Londra nel 1994 sta per essere pubblicata per la prima volta.

L’uscita, intitolata “The Cranberries: Live At The London Astoria II, 1994“, vede la band proporre nove brani tratti da “No Need To Argue”, più una serie di brani tratti dal loro album di debutto del 1993 “Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?”, tra cui “Pretty”, “Linger” e “Dreams”.

“È stata un’emozione incredibile suonare all’Astoria“, ha dichiarato il batterista Fergal Lawler, ripensando al concerto. “Eravamo appena tornati dagli Stati Uniti e ci eravamo presi un po’ di tempo libero per Natale. Questo è stato il nostro primo concerto a Londra dopo aver ottenuto un tale successo in America. Eravamo felicissimi di vedere alcuni dei nostri fan più affezionati in prima fila davanti al palco; credo che ci sentissimo orgogliosi che tutto il nostro duro lavoro avesse finalmente dato i suoi frutti“.

Dolores O’Riordan è venuta a mancare in un hotel di Londra nel 2018.

Tracklist:

Pretty

Dreaming My Dreams

Linger

Ridiculous Thoughts

Daffodil Lament

How

Everything I Said

Not Sorry

Waltzing Back

Dreams

Zombie

Liar

So Cold In Ireland

Empty

Still Can’t…