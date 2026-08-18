Credit: Robin Christian

Il prossimo 4 settembre, via Merge Records, The Tubs pubblicheranno il loro terzo LP, “Hard Life”, che arriva dopo un anno e mezzo dal precedente, “Cotton Crown“.

Dopo aver perfezionato il proprio sound attraverso due album e centinaia di concerti, la boy band celtica londinese dal sound jangle si spinge ancora più in profondità nel cuore scintillante dell’indie rock virtuosistico, grazie all’aggiunta del violinista Chris Haigh, che apporta un elemento fondamentale alla ricchezza sonora dell’album.

In “Hard Life”, la personalità familiare agli ascoltatori di “Cotton Crown” e “Dead Meat” è ancora presente, ma lo è anche una seconda voce, più decisa e matura. Queste voci discutono, si punzecchiano a vicenda, si fondono l’una nell’altra e si separano, a volte nel corso di una singola canzone.

Ora è la volta del singolo “Now And Then”.

Il frontman Owen Williams dice del brano: