“Glue”, nuovo singolo di HMS Morris, è una deliziosa dichiarazione di nostalgia per le storie e i personaggi idealizzati che creiamo nel corso della nostra vita. Nei nostri momenti di lucidità sappiamo che esistono solo nella nostra mente e che i nostri sogni sono l’unico luogo in cui possono conservare la loro perfezione, ma a volte sembra quasi che stiano per venire verso di noi.

Incalzante, epico e suggestivo. Una canzone che pare quasi una fiaba in musica, fatta di slanci chitarristci e un organetto che da la linea melodica in modo delizioso e quasi circense. Art-rock alla sua massima potenza.

A quasi tre anni esatti dall’uscita di “Dollar Lizard Money Zombie”, gli HMS Morris tornano con il loro quarto album in studio, “SACI HACS”, che sarà pubblicato da Bubblewrap Collective il 30 ottobre 2026.

“SACI HACS”, a quanto ci dicono le note stampa, è un enigmatico miscuglio di espedienti bizzarri. Alcuni davvero utili, la maggior parte assurdi, tutti contenenti un seme di gioia. L’album esplora i piccoli sistemi e i rituali personali che gli autori hanno inventato o scoperto per aiutarli a sopravvivere alla vita moderna: trucchi per filtrare le sciocchezze, per evitare l’insicurezza, per incanalare la rabbia femminile in azioni positive.

Dal punto di vista musicale, l’album è un esercizio di libera espressione. Non si intravedono restrizioni di genere evidenti, mentre la band continua a evolvere la propria miscela distintiva di strumenti reali ed elettronica, combinando orchestrazioni giocose con trame distorte, melodie drammatiche e gioiosa sperimentazione. Il risultato si colloca a metà strada tra art-rock, electro-rock e pop drammatico: caotico, emotivo, divertente e stranamente confortante, tutto allo stesso tempo.

Listen & Follow

HMS Morris: Instagram