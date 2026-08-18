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Se i Pavement non fossero nati in California ma a Glasgow probabilmente suonerebbero proprio come questi deliziosi Homework.

Provare per credere questa meravigliosa “Made” che arriva ad anticipare “Bang Here If Stuck”, il disco atteso a fine settembre, culmine di un percorso fatto di EP davvero interessanti, che ha messo in mostra l’attitudine indie-rock anni ’90 dei ragazzi, quella un po’ sbilenca, un po’ fuzz-pop, con un po’ di sano feedback e con melodie dannatamente trascinanti.

A guidare la truppa ci sono Michael Newton e Santiago Taberna, impegnati, con Lizzie Quirke e Andrew Gordon a realizzare qualcosa che sembra allo stesso tempo familiare e impossibile da definire con precisione: canzoni che ti catturano immediatamente ma rivelano nuovi dettagli ad ogni ascolto, tenute insieme da un istinto per la melodia che non segue mai del tutto le regole.

“Bang Here if Stuck” è il loro album di debutto e noi li abbiamo fissi sul radar!

<a href="https://homeworktunez.bandcamp.com/album/bang-here-if-stuck-2">Bang Here If Stuck by Homework</a>

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