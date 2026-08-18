Ed eccoci qui, di fronte alla nuova trasformazione dei veterani Ruby Hunt, che ritornano a muoversi su territori elettronici dopo una lunga e fruttuosa permanenza in teritori folk ricchi di suggestione e delicatezza.

Prima era arrivata “Big Room” a fraci capire che le cose erano cambiate. Un synth dilatato, atmosfere oscure e quella malinconia di fondo che il duo americano sa fare alla perfezione. Ora ecco “Wish” in cui il ritmo si fa un po’ più sostenuto e tutto è decisamente “synthetico” intorno a noi, con quelle ombre e quel mood notturno che non ci abbandonano mai…

Occhio che il nuovo album “Paper Halo” è in arrivo il 16 settembre:

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Ruby Haunt: Bandcamp