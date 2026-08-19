Nove quadri su un cavalletto. Anche quando cantava, Ed dipingeva.

Il produttore Jerry David De Cicca ha costruito il disco a partire dai demo registrati da Askew nel suo appartamento tra il 2020 e il 2025, mantenendo intatta la dimensione intima delle registrazioni. Accanto a lui compaiono amici e ammiratori come Bill Callahan, Sharon Van Etten, William Tyler ed Eve Searls. Più che un disco postumo, The Final Painting è il gesto conclusivo di un artista che ha sempre concepito musica e pittura come due modi di osservare il mondo.

Ci sono artisti che costruiscono una carriera. Ed Askew ha costruito una vita.

La differenza è sostanziale. Una carriera cerca il riconoscimento; una vita cerca una forma.

Credit: Christian Filardo

Ed ha sempre abitato una zona marginale della musica americana, lontano dai riflettori, vicino invece ai pittori, ai poeti, agli artigiani dell’invisibile. Per questo, The Final Painting non suona come un testamento ma come l’ennesimo quaderno aperto sul tavolo di uno studio, interrotto soltanto perché la mano che lo stava scrivendo ha smesso di muoversi.

Il titolo è perfetto. Non tanto perché sia l’ultimo disco, quanto perché richiama direttamente il suo lavoro di pittore. Ogni canzone è una pennellata che non pretende di rappresentare il mondo, ma di conservarne una luce. Una colazione, una cucina, un treno, il cielo grigio attraversato da un aeroplano. Oggetti minimi che, nella sua scrittura, diventano soglie attraverso cui intravedere qualcosa di infinitamente più grande.

La produzione è un piccolo miracolo di discrezione.

Rende giustizia a quella semplicità che può contenere un’intera esistenza.

È folk soltanto in apparenza.

In realtà è una meditazione sul tempo.



“Winter Song”. L’apertura possiede la delicatezza di una finestra spalancata in pieno inverno. Non c’è alcuna enfasi malinconica: soltanto la consapevolezza che ogni stagione porta con sé una diversa qualità della luce. La voce di Askew sembra già provenire da un luogo della memoria, fragile ma incredibilmente presente. È una canzone che parla del freddo senza mai perdere calore.

“Bacon & Eggs”. Uno dei titoli più quotidiani del disco nasconde una delle sue intuizioni più profonde. La colazione diventa un rito domestico, quasi sacro. Askew ha sempre avuto il dono di trasformare l’ordinario in contemplazione, e qui riesce ancora una volta a suggerire che la felicità non è un evento straordinario, ma una successione di piccoli gesti che rischiamo continuamente di non vedere.

“Long Night”. La presenza di Eve Searls amplia l’orizzonte emotivo del brano senza sottrarre centralità alla voce di Ed. La notte evocata non è soltanto quella del sonno, ma quella dell’esistenza stessa, quando il tempo rallenta e ogni pensiero acquista un peso diverso. È una delle pagine più liriche dell’album.

“Lost in the Kitchen”. La cucina diventa uno spazio mentale dove riaffiorano ricordi, oggetti, assenze. Askew descrive gli ambienti domestici come Cézanne dipingeva una natura morta: non per rappresentarli, ma per mostrarne la vita segreta.

“Gray Air-o-Plane”. L’intervento discreto di Sharon Van Etten illumina uno dei brani più commoventi del disco. L’aeroplano che attraversa il cielo grigio diventa una figura del passaggio, della distanza, della memoria che continua a muoversi anche quando tutto sembra immobile.

“Someone”. Bill Callahan compare in punta di piedi. Il dialogo fra le due voci non produce un duetto tradizionale, ma l’incontro di due modi simili di intendere il silenzio. “Someone” sembra chiedersi quanto sia possibile conoscere davvero un’altra persona. La risposta rimane sospesa, ed è proprio questa sospensione a renderla così intensa.

“Nightingale”. La conclusione è affidata ancora a Eve Searls e a un’immagine antichissima: l’usignolo. L’uccello non canta per chi ascolta. Canta perché esiste.

Allo stesso modo Ed Askew ha attraversato oltre sessant’anni di musica senza mai inseguire il successo o l’attualità. L’ultima canzone non cerca una chiusura narrativa. Si limita a lasciare aperta la finestra da cui tutto il disco ha osservato il mondo.



The Final Painting è anche una riflessione sulla possibilità che l’arte sopravviva al proprio autore senza trasformarsi in monumento. Ogni canzone conserva l’impressione di essere ancora in lavorazione, come un quadro lasciato sul cavalletto con il pennello ancora umido.

La sua musica ha qualcosa che mi ricorda certi pittori del Novecento: non cerca il sublime, ma l’attenzione. Ti invita a guardare una tazza, una finestra, un uccello, un cielo grigio, e a restare lì abbastanza a lungo perché quell’immagine inizi lentamente a trasformarsi. Ed continua semplicemente a osservare il mondo, come ha sempre fatto.

