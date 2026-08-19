Credit: Donald Milne

A distanza di tre anni di “Nothing Lasts Forever“, il prossimo 9 ottobre, via Merge Records, i Teenage Fanclub pubblicheranno il loro tredicesimo LP, “Do Not Dare To Dream”.

Il nuovo album conferma l’evoluzione dell’inconfondibile intreccio di chitarre melodiche, armonie calde e scrittura introspettiva che da sempre contraddistingue il sound della formazione scozzese.

In tutto il nuovo album, i Teenage Fanclub bilanciano lirismo introspettivo e arrangiamenti ricchi, frutto di decenni di collaborazione. Le canzoni scorrono con naturalezza, tra trame acustiche, organi e chitarre intrecciate, creando un’atmosfera calda e immersiva. “Possiamo ancora essere allegri e ottimisti anche quando le cose non vanno benissimo“, osserva il co-frontman e chitarrista Raymond McGinley.

Registrato ai Black Bay Studio, sulla remota isola scozzese di Great Bernera, l’album cattura una band profondamente connessa al luogo e al lavoro collettivo. L’ambiente isolato ha favorito la concentrazione, ma anche un senso di meraviglia, circondati dal mare e da antiche rovine. In studio il gruppo ha sfruttato strumenti particolari come un organo Domus, ben presente in brani come “Over And Over” e vari sintetizzatori.

Dopo “Day In The Sun”, rilasciato a luglio, oggi è la volta di “There Was You”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Il brano di apertura dell’album, “There Was You”, è una classica canzone del tipo “ero smarrito ma ora mi sono ritrovato“, che definisce il tono dell’album con il suo ritmo da valzer, le chitarre dal suono caldo e una melodia che si impara a cantare al primo ascolto.