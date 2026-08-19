Esistono dischi che fanno dell’incompletezza il proprio principio compositivo. “Once Bend”, debutto degli Highsigh, appartiene decisamente a questa categoria. Non è un album che procede in linea retta: piega continuamente su se stesso, devia, si interrompe, riprende un’idea lasciata in sospeso pochi secondi prima. Il titolo stesso suggerisce una torsione, una curvatura della materia musicale.

Credit: Matt Mehlan

Le coordinate stilistiche sono quelle di un art-pop sghembo che assorbe post-rock, jazz da camera, minimalismo, elettronica e indie senza appartenere davvero a nessuno di questi territori.



“Don’t Crowd the Eye”. L’apertura è quasi una dichiarazione poetica. Il ritmo sembra nascere da piccoli attriti più che da una pulsazione stabile, mentre basso e chitarre costruiscono un equilibrio continuamente precario.



“I Love the Room I Live In”. Il momento più immediatamente accessibile dell’album. La voce di Macie Stewart aggiunge una dimensione intimista che rende il brano sorprendentemente caldo. La melodia rimane impressa, ma intorno continua un incessante lavoro di sfasamenti ritmici e micro-variazioni armoniche. È pop, ma osservato attraverso uno specchio deformante.



“Relax Redux”. Il titolo promette rilassamento, la musica lo mette continuamente in discussione. I pattern si rincorrono senza mai stabilizzarsi del tutto e gli archi introducono una malinconia discreta. È uno dei pezzi che meglio rappresentano l’estetica degli Highsigh: tensione e serenità convivono nello stesso spazio.



“Plastic Designed Spoonlike”. Qui riemerge con maggiore decisione l’eredità dei Deerhoof. Le chitarre assumono un carattere nervoso, meccanico, mentre la struttura continua a mutare senza perdere fluidità.



“Words We Choose”.Le voci s’intrecciano mentre l’accompagnamento costruisce uno dei paesaggi armonici più ricchi del disco.

“Take Care”. Il cuore emotivo dell’album. L’intervento del cornetto introduce un colore jazzistico che amplia ulteriormente la tavolozza sonora. La voce di Paige Alice Naylor dona al pezzo una vulnerabilità autentica. Qui gli Highsigh sembrano finalmente concedersi una forma più tradizionale, pur continuando a sabotarla con piccoli spostamenti ritmici.



“outcome inevitable”. Una delle pagine più inquietanti dell’album. L’atmosfera si fa più scura e le sovrapposizioni vocali dimostrano come anche la complessità possa diventare veicolo di emozione diretta.



“Once Bend”. La title track rappresenta la sintesi dell’intero percorso. Tutti gli elementi ascoltati fino a questo momento (archi, fiati, poliritmie, melodie sospese) convergono in una composizione ampia e stratificata.

Dietro strutture apparentemente intricate non c’è mai la volontà di complicare l’ascolto. Gli Highsigh costruiscono un disco profondamente umano, in cui ogni dissonanza viene bilanciata da una melodia inattesa, ogni astrazione da una voce che riporta tutto a una dimensione domestica.