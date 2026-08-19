Nonostante “Cosplay“, il terzo LP dei Sorry, sia uscito solo lo scorso novembre, via Domino Recording Company, la band del nord di Londra sembra essere sempre attiva.
Gli inglesi, dopo aver pubblicato due brani inediti a inizio febbraio, oggi torna con un altro nuovo pezzo.
Il brano si chiama “Tom Will Smack Your Ass” ed è accompagnato da un video diretto da Flasha Prod (Asha Lorenz e Flo Webb).
Caratterizzata da bassi distorti, melodie ossessive e la voce impassibile di Asha Lorenz, “Tom Will Smack Your Ass” vede il protagonista Tom trasformarsi in una parodia esagerata di quel tipo di ragazzo problematico che, in un modo o nell’altro, tutti conosciamo.
La frontwoman dice del brano:
Nessun barbone è stato maltrattato durante le riprese di questo video – grazie a tutti coloro che hanno contribuito.