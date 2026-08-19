credit: press

Slumberland Records e Lost and Lonesome danno il benvenuto a “When You Smiled and Turned Away“, il nuovo LP delle leggende dell’indie pop australiano degli anni ’90, The Cat’s Miaow, in uscita il 23 ottobre.

Tutti gli elementi distintivi del sound classico della band rimangono intatti: una malinconia fragile e calorosa, costruita in modo essenziale attorno al songwriting di Bart Cummings e Andrew Withycombe (rispettivamente alla chitarra e al basso), il ritmo esuberante della batteria suonata con le spazzole da Cameron Smith e il bagliore della voce soprano celestiale di Kerrie Bolton.

Dopo aver svelato un assaggio delle nuove registrazioni un paio di anni fa con l’EP in fase di lavorazione “Let’s Pretend That We Are Someone Else”, la band annuncia ora “Journey’s End“ come primo singolo ufficiale dell’album. Riflettendo sul continuum della vita, il ritornello della canzone suggerisce in modo disarmante e discreto che «la fine del viaggio è solo l’inizio»…

Conosciuti negli ambienti più raffinati per le loro perle di delicata maestria pop, perfettamente prive di fronzoli, registrate su nastro a 4 tracce e diffuse al mondo a piccole dosi alcuni decenni fa tramite singoli da 7 pollici, cassette e apparizioni in compilation, i The Cat’s Miaow hanno mantenuto il loro alone di mistero esibendosi dal vivo in pochissime occasioni – è risaputo, infatti, che il loro intero calendario di concerti si potesse contare sulle dita di una mano, o quasi.

Questa raccolta di brani (sorprendentemente, il primo album in studio dei The Cat’s Miaow!) segue la consuetudine della band di celebrare i piccoli momenti della vita: la scintilla iniziale di una relazione in “I Do the Same Thing Too” e nella title track dell’album; il desiderio a distanza in “I Hope My Dreams Will Reach You”. “If You’re Lost, You Can Follow Me Home”, nel frattempo, rende omaggio a tutte le persone di buon cuore che si prendono cura dei gattini smarriti del mondo, sia in senso letterale che metaforico.

I temi della scoperta di sé, del rimpianto, del desiderio e della perdita continuano a occupare un posto di rilievo, ma sono sostenuti da ritmi vivaci e da sottili tocchi di chitarre in fase e sintetizzatori oscillanti. E con quattordici brani per una durata di poco più di mezz’ora, i The Cat’s Miaow non sono mai stati tipi da abusare dell’ospitalità!

“When You Smiled and Turned Away” dei The Cat’s Miaow uscirà il 23 ottobre.

Tracklist:



1.When You Smiled And Turned Away

2.I Hope My Dreams Will Reach You

3.If You’re Lost, You Can Follow Me Home

4.Journey’s End

5.Luminosity

6.The Love You Bring

7.CBGB’s

8.Have You Done This Before?

9.I Do The Same Thing Too

10.A Life Formed Entirely, But Not Yet Whole

11.It’s Never Easy To Say Goodbye

12.Going To A Show

13.I Couldn’t Sleep Last Night

14.Try And Pretend