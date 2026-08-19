Passenger torna con “Wild Love“, il nuovo album in arrivo il 6 novembre su etichetta Nettwerk Music Group. Anticipato dal singolo “It Was Gonna Be You”, il disco, a quanto ci dicono le note stampa, trae ispirazione dal recente cambio di vita di Mike Rosenberg, inaspettatamente diventato marito e padre. “Wild Love” cattura il vortice di emozioni vissuto durante l’evoluzione della relazione: l’entusiasmo, lo stravolgimento, la trepidazione e la gioia.

“Passare da un rapporto di lavoro a una relazione sentimentale fa paura. Più si cresce, più si conoscono le sfaccettature spigolose dell’amore. Le cose possono andare male per mille motivi e, quando si tratta di una persona così vicina, la posta in gioco è ancora più alta. ‘Wild Love’ è la title-track perché racchiude il tema dell’intero album: cedere ai dubbi e restare immobili, oppure affrontare le paure e buttarsi? Ho scritto questo brano proprio mentre capivo che la scelta era ovvia”