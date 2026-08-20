Credit: Lewis Evan

Cameron Winter annuncia il suo primo live album, “Live at Carnegie Hall“, che documenta la storica esibizione del dicembre 2025 di Winter, uno degli artisti più giovani a esibirsi da solista nello storico auditorium. Da solo, con il capo chinato sul pianoforte e alle spalle una platea sold-out, il frontman dei Geese ha reinterpretato le canzoni del suo acclamato album di debutto “Heavy Metal“. Un album descritto da GQ come “uno dei progetti più audaci e sicuri di sé di questo secolo finora: un sogno febbrile e ricco di emozioni composto da chi conosceva così bene le regole da sapere che gli importava ben poco rispettarle.”

Su quel palcoscenico così prestigioso, ha anche presentato tre brani inediti e ha offerto al pubblico uno scorcio del suo vasto repertorio. Per tutta la performance si percepisce chiaramente l’importanza del momento: la sensazione di assistere all’esibizione di un artista che nasce una volta per generazione mentre si prende il palco di uno dei luoghi più iconici della musica americana.

Il disco uscirà il prossimo 9 ottobre via Partisan Records / PIAS.

“Live at Carnegie Hall” Tracklist:

1. It All Fell In The River

2. Try As I May

3. Emperor XIII In Shades

4. The Rolling Stones

5. Love Takes Miles

6. Cancer Of The Skull

7. If You Turn Back Now

8. Nina + Field Of Cops

9. $0

10. Take It With You

11. Vines