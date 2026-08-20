I DOWN pubblicheranno il loro attesissimo nuovo album in studio, “Volume V“, il 20 novembre tramite la Nuclear Blast Records!

I DOWN non sono mai stati solo una band. Sono una fratellanza radicata in amicizie d’infanzia che durano da decenni. Sono un omaggio alla città di New Orleans, in Louisiana. È musica pensata per chiunque abbia mai fatto headbanging, suonato la chitarra immaginaria o indossato una maglietta da tour logora come se fosse un’armatura. Da oltre tre decenni, il quintetto – composto da Philip H. Anselmo, Pepper Keenan, Kirk Windstein, Jimmy Bower e Pat Bruders – ha costruito silenziosamente un’eredità senza pari. Quando questi individui si riuniscono, scatta la magia, evocata da groove sconvolgenti, da urla che sgorgano direttamente dall’anima e da riff così potenti da risvegliare un’antica divinità.

Questo autunno, i DOWN aprono un nuovo capitolo con “Volume V”.

«Eravamo tutti entusiasti di questo progetto», dice Anselmo. «C’era un senso di leggerezza nell’aria. L’atteggiamento di tutti era positivo. C’era più concentrazione che mai. Sembrava tutto di nuovo fresco. Ognuno di noi si stava impegnando individualmente per raggiungere qualcosa, e credo che abbiamo ottenuto ciò che volevamo ottenere. Il disco è un viaggio. È il classico stile dei DOWN, ma è anche unico».

«Noi cinque siamo della stessa epoca, siamo cresciuti insieme e abbiamo ottenuto grandi risultati per conto nostro», osserva Keenan. «Avevamo tutti un sound diverso, ma proveniamo comunque dallo stesso raggio di 20 isolati. Per quanto riguarda ciò che rende speciali i DOWN, ci conoscevamo già prima che qualcuno di noi avesse fatto qualcosa. C’è una storia».

Il singolo di punta, “Blood Oath”, è sostenuto da un riff che alterna momenti incisivi a passaggi orecchiabili, culminando in un ritornello squillante. Con un malizioso cenno alle loro origini, trasuda praticamente oro antico, nero e bianco.

«Chiunque sia di New Orleans apprezzerà i riferimenti alla città», sorride Anselmo. «Musicalmente, ha un grande gancio. È una canzone dei DOWN, ma prende una piega inaspettata».

«Capirai che sono i DOWN fin dal primo fottuto istante», aggiunge Keenan. «È pesante nell’attacco».

Track Listing: