Gli Heavens to Betsy erano una punk ban formata da Corin Tucker e Tracy Sawyer delle Sleater-Kinney. Ora hanno annunciato la loro prima uscita discografica dopo lo scioglimento del gruppo nel 1994.

“Baby’s Gone” uscirà per la Kill Rock Stars il 16 ottobre. “Ain’t Never Goin’ Back”, uno degli otto demo che compongono metà della nuova uscita, è già disponibile all’ascolto. Anche gli EP del 1993 e del 1994, “These Monsters Are Real” e “Direction” sono inclusi nella tracklist.

La Sawyer afferma in un comunicato stampa: “Non ero sicura se avrei mai ripreso in mano quei brani ma poi, quando abbiamo iniziato a parlarne di più e a renderci conto di quanto questi temi siano attuali oggi, quasi ancora più di quanto lo fossero allora… mi è sembrata semplicemente l’occasione perfetta per farlo“. Il comunicato indica chiaramente quali sono questi temi, ovvero la cultura dello stupro, la politica intersezionale, il body shaming e la celebrazione dell’amicizia femminile.





Tracklist:



1 Good Food

2 Factory

3 Seek and Hide

4 Stay Dead

5 My Red Shelf

6 Ain’t Never Goin’ Back

7 Baby’s Gone

8 My Secret

9 Me & Her

10 Monsters

11 Playground

12 Firefly

13 Direction

14 Get Out of My Head

15 The Ones

16 Driving Song