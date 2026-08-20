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I Cult of Luna tornano con il nuovo singolo “A Way Back”, un assaggio del loro prossimo album “In The Shadow Of Your Shadow“, in uscita il 6 novembre per RED CRK Recordings.

“Mi capita spesso di cercare di descrivere una sensazione ricorrente, quella di sentirsi persi, intrappolati o entrambe le cose, e la lotta per trovare una via d’uscita“, spiega Fredrik Kihlberg, co-cantante e chitarrista della band, «Una via di ritorno a se stessi, verso un luogo sicuro, o semplicemente trovare un modo per superare il momento quando l’ansia ti travolge: in fondo, è proprio questo il tema centrale di questa canzone».

“In the Shadow of Your Shadow” (la titletrack era già stata svelata precedentemente), vede la partecipazione di Joe Duplantier dei Gojira in “Sadness Will Reign”.

L’album fa seguito all’LP della band svedese “The Long Road North” (2022), che vedeva la partecipazione della musicista e attrice Mariam Wallentin e del compositore Colin Stetson.

«La stagnazione è l’unica cosa che mi spaventa», afferma il cantante, chitarrista e cofondatore Johannes Persson. «L’ho detto in ogni intervista che ho rilasciato negli ultimi 25 anni: non mi interessa se la gente pensa che ci stiamo ripetendo o meno. Finché noi sentiamo di non farlo, continueremo a farlo».

Tracklist:

