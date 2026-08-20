Credit: Herup Mørck

Dopo oltre tre anni e mezzo dall’uscita del loro terzo LP, “Keep Up The Good Work”, i Lowly torneranno il prossimo 30 ottobre, via Bella Union, con un nuovo full-length, “Softy“.

Il gruppo di stanza a Copenhagen ha voluto riallacciarsi al processo creativo che li aveva uniti quando si sono formati più di dieci anni fa: entrare in una stanza insieme, imbracciare i propri strumenti e sviluppare le idee lasciandosi guidare esclusivamente dal proprio talento e dalla stima reciproca. Il risultato è un album di profonda intensità emotiva, che esplora temi come genitorialità, famiglia, amore e perdita, ampliando al contempo il sound dream-pop che ha reso le loro precedenti pubblicazioni così apprezzate in tutta Europa.

Oggi, dopo il primo singolo dell’album, “Liminal Space”, i Lowly condividono la traccia che dà il titolo all’album, l’ipnotica e trascinante “Softy”. Ancora una volta i Lowly si reinventano attraverso un mix sonoro di chitarre dal sapore americana, voci ariose in stile anni ’90 e un ritmo inquieto che si stratifica lungo il brano, crescendo lentamente fino a diventare irresistibilmente ballabile.

Commentando il brano, i Lowly dichiarano:

“Softy” è un’ode al nostro nucleo emotivo; al modo in cui costruiamo e alleniamo le nostre emozioni come qualsiasi altro muscolo del nostro corpo; i nostri ‘muscoli emotivi’ possono facilmente indebolirsi o rafforzarsi in base alle nostre azioni esteriori. In questo stato d’animo, il testo ruota attorno all’idea che, attraverso le relazioni e la genitorialità, finiamo per assorbire completamente tutte le emozioni e tutto l’amore delle persone a noi più vicine, per mantenere e rafforzare il nostro nucleo emotivo. Quando arriva il ritornello, le parole di Nanna suggeriscono che, durante questo processo di dare e ricevere, il nostro nucleo emotivo debba rimanere morbido e capace di perdonare: ‘If your layer’s too thin, just flow. If it’s ripping your skin, just flow. Let the rubbles within just flow’. Allo stesso tempo, si potrebbe dire che la canzone sia una dichiarazione d’amore; parla del bisogno di ricevere molto da una persona che ha già raggiunto il limite delle proprie possibilità.

Dopo più di dieci anni trascorsi a esibirsi e scrivere musica insieme, il quintetto danese Lowly è tornato al punto di partenza. Cinque musicisti che suonano insieme in una stanza, cercando il modo più interessante per trasformare le proprie emozioni più profonde in musica. La band non sembra avere un vero e proprio leader, ma opera come un’unica entità, un collettivo, ed è proprio questo a rendere la loro musica così speciale. Ogni membro porta il proprio talento e il risultato è molto più della semplice somma delle singole parti.

Attraverso 10 tracce ampie e articolate, la band racconta una storia della vita contemporanea, intrecciando esperienze legate alla crescita dei figli, alla ricerca di un senso di unione e al coraggio necessario per affrontare un mondo sempre più instabile.

Il batterista Steffen Lundtoft dice:

Quando il mondo sta diventando così folle, il coraggio è più importante che mai. Forse è per questo che stiamo canalizzando queste sensazioni proprio in questo album, perché questo è il momento più folle delle nostre vite. Abbiamo parlato molto di cosa vogliamo fare, del perché vogliamo essere una band in queste circostanze. E se dobbiamo essere una band, allora dobbiamo farlo in un modo davvero, davvero attento e sostenibile. Dobbiamo assumerci la responsabilità del processo ed essere anche abbastanza coraggiosi da pubblicare un album che non sia eccessivamente prodotto.

Per la prima volta nella loro carriera, i Lowly hanno deciso di autoprodurre l’album, una scelta che li ha avvicinati ancora di più alla piena realizzazione della propria visione artistica.

La frontwoman Soffie Viemose racconta:

Nel nostro ultimo album abbiamo lavorato con il nostro produttore, Anders Boll. Lui era il punto di riferimento e lavoravamo con lui a turno. Per gran parte della produzione, i membri della band non erano in studio contemporaneamente. Sono contenta dell’album, ma a volte è stata un’esperienza un po’ distaccata. Questa volta volevamo davvero stare tutti nella stessa stanza e suonare la musica. Abbiamo affittato una casa e registrato alcune canzoni, e abbiamo anche registrato nello studio di Aarhus, quindi l’esperienza è stata incentrata soprattutto sullo stare insieme: questo ha significato meno interventi sul suono, ma molta più interazione umana.

ra tutte le loro pubblicazioni, “Softy” è quella che più di ogni altra sembra rappresentare i Lowly. Non soltanto per le atmosfere, i testi o persino la musica, ma per il fatto che da più di dieci anni lavorano insieme come un organismo composto da molte parti: non simbiotico, ma interdipendente dal contributo di ciascun individuo.

“Softy” è il suono di cinque persone che non hanno bisogno di parole per comunicare e che, proprio per questo, hanno creato un’esperienza d’ascolto fluida, composta dai loro più grandi traguardi e dai momenti di maggiore vulnerabilità. Quattro album dopo, questo è soltanto l’inizio.

“Softy” Tracklist:

1. Brave

2. Liminal Space

3. What Is It For

4. Curious

5. Fighter

6. Stretch Under Strain

7. At All

8. Softy

9. Tilted

10. Xclouds