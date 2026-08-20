Dopo l’uscita del loro debutto alla fine di luglio, i Luft, di cui vi avevamo già parlato per “Something On My Mind“, tornano con un secondo singolo, “The Punch and Judy Man”. Come per il singolo precedente, l’uscita digitale sarà successivamente accompagnata da un singolo in edizione limitata da 12″ con un lato B, “Into The Park”, disponibile solo in vinile.

<a href="https://callusluft.bandcamp.com/album/the-punch-and-judy-man">The Punch and Judy Man by LUFT</a>

“The Punch and Judy Man” vede ancora una volta il quintetto berlinese collaborare con Luke Haines, un connubio che acquista sempre più senso dal punto di vista artistico, dati i loro interessi comuni per le dinamiche pop post-new wave e per tematiche che scavano sotto la superficie della routine della vita suburbana inglese per rivelarne i fascini nascosti, sia romantici che malevoli. Il frontman, Tom Dougall, ha ovviamente una storia alle spalle legata a questo tipo di approccio, avendo anche ricoperto il ruolo di cantante nei TOY, gruppo di culto, per oltre un decennio; tuttavia, la sua scelta di immagini e il suo modo di scrivere canzoni appaiono ora più incisivi che mai, con i riferimenti nostalgici a un’epoca passata che mascherano solo vagamente la sensazione che forse non tutto vada per il meglio. «Alle tue spalle la canzone è iniziata, ascolta l’imbroglione che fa lo sciocco», canta, inserendosi così in quella classica tradizione britannica – che si tratti delle canzoni dei Black Box Recorder e dei Pulp o dei film di Ken Loach e Mike Leigh – di svelare qualcosa di più sinistro in agguato tra l’apparente banalità.