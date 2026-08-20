Certe canzoni arrivano così e fanno subito breccia. Poi ci si mette a cercare info sulla band e le cose vanno un po’ più a rilento o sono difficili, come in questo caso, ma allora lasciamo che sia la musica a parlare.

Non conoscevo i Plumface e da quanto non vedo sui social continuerò a non conoscerli con particolare precisione, se non per il fatto che risultano essere una band inglese di base però a Berlino, ma almeno mi godo questa gustosa “Comeuppance”, che si muove sinuosa e avvincente nel suo jangle-indie-pop.

Strofa molto bella, con questo suono di chitarra solare e accattivante, ma poi il tutto prende anche vigore e si fa più energico, senza però perdere un briciolo di solarità e melodia, con un ritornello super zuccheroso che ci piace tantissimo.

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