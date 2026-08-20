Si rivedono i deliziosi ViVii che pubblicano il loro secondo singolo, “Temporary”, tratto dal loro nuovo album in uscita all’inizio del 2027.

In equilibrio tra vulnerabilità e speranza, il brano si sviluppa con trame ricche e melodiche, armonie slanciate e quell’atmosfera senza tempo che è diventata il tratto distintivo della band. Un guitar pop solare ci accompagna per tutto il brano, con questo immediato giro di chitarra che compie perfettamente il suo dovere e ci introduce a profumi quasi anni ’60, come se fossimo in California e il sole baciasse il nostro volto e i nostri pensieri.. Poi ecco il ritornello, morbido, elegante, avvolgente e tutto si fa ancora più dolce e invitante.

Una gran bella canzone.



Listen & Follow

ViVii: Facebook