Si sta avvicinando l’uscita video dei Pulp: il film-concertto “What Do You Do for an Encore?” arriverà nel Regno Unito e in Irlanda il 18 settembre, mentre nelle sale statunitensi è atteso il 24 settembre. L’Italia? Eh, speriamo che qualche distributore di buon cuore ce lo faccia vedere.

I Pulp nel frattempo hanno condiviso il trailer ufficiale completo del film. «La versione reale dei Pulp è stata di gran lunga più interessante di qualsiasi cosa avrei potuto immaginare da solo», sentiamo dire a Jarvis Cocker mentre sullo schermo scorrono in rapida successione varie clip della band.

Il film è stato girato durante il tour del 2025 della band, ma include anche «quattro decenni di materiale d’archivio inedito, che ripercorre il tortuoso percorso della band da outsider di Sheffield a improbabili icone culturali», secondo un comunicato stampa.

“Pulp: What Do You Do for an Encore?” è stato diretto da Garth Jennings.