I Kallsup, con il nuovo singolo “Chimär (GBG)”, ci portano già una ventata autunnale nel caldo estivo. Quel basso incalzante, quelle trame oscure e post-punk sembrano non coincidere affatto con il sole e il caldo del momento.
La canzone parla di tenere a bada i pensieri invadenti e di trovare un senso di calma nell’escludere la realtà senza rimanere intrappolati nelle illusioni. Di allontanare quei pensieri che inevitabilmente si avvicinano un po’ troppo.
“Chimär (GBG)” è il secondo singolo tratto dall’album “Alldeles for nara”, in uscita il 2 ottobre.
La band svedese si muove sempre alla perfezione in quel territorio che sa evocare tanto lo shoegaze (a un certo punto il feedback alza decisamente i toni) quanto il post-punk e anche questa nuova uscita sa toccare le corde giuste, anche grazie al cantato espressivo e ricco di sfumature di Eline Gustafsson.
Listen & Follow
Kallsup: Instagram