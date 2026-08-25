Credit: Bandcamp

Gli Spook School, eroi super indie della scena guitar-rock scozzese, si erano ritrovati onstage, per l’ultima volta, nel 2023. Sembrava veramente che la loro storia fosse conclusa. Sembrava. Per fortuna.

I The Spook School infatti pubblicheranno il loro nuovo album “Like A Heartbeat” il 29 gennaio. L’album uscirà per Alcopop! Records (Regno Unito) e Slumberland Records (Stati Uniti).

Il nuovo singolo “Falling” è già disponibile:

Julia Mason di CLASH si è fatta una chiacchierata con la band che trovate QUI e da questa bella intervista andiamo a estrapolare il passo in cui Adam sembra dire ai lettori che, beh, era solo questione di tempo perchè la band tornasse insieme a fare nuova musica: “Credo che sapessimo di voler continuare a fare qualcosa come band in qualche contesto, suonare dal vivo e tutto il resto. Ma di sicuro non volevamo limitarci a suonare all’infinito quelle canzoni che avevamo scritto un decennio fa. Anche se molte ci piacciono ancora molto, abbiamo pensato che se fossimo tornati a esibirci dal vivo, avremmo dovuto scrivere nuova musica da proporre al pubblico e avere un nuovo repertorio“.

Beh, bentornati ragazzi!